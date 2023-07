Un vaccin antipaludique autorisé pour les enfants Burkina Faso

"Le vaccin antipaludique R21/Matrix-M a été homologué pour une utilisation au Burkina Faso par l'Agence nationale de la régulation pharmaceutique (ANRP) du ministère de la Santé et de l’hygiène publique", a indiqué mardi dans un communiqué l'Unité de recherche clinique de Nanoro (URCN), où les essais étaient menés.

"A la suite des premiers résultats sur l’innocuité et l’efficacité de ce vaccin rapportées en 2021 par l’équipe de l’URCN, nous étions optimistes quant à sa future homologation et nous sommes très heureux de voir cela se traduire aujourd’hui", a déclaré le ministre burkinabè de la Santé, Robert Kargougou, cité dans le communiqué. Au Burkina Faso, les enfants âgés de 5 à 36 mois représentent le groupe d'âge le plus sujet à un risque de décès lié au paludisme.



"Ce vaccin sera un nouvel outil extrêmement important qui contribuera à accélérer le programme d’élimination du paludisme au Burkina Faso", s'est réjoui M. Kargougou, rappelant que "le paludisme est l’une des principales causes de mortalité infantile au Burkina Faso". Le principal instigateur des essais, le professeur Halidou Tinto, a salué une décision "historique qui va contribuer à sauver des millions de vies".



La décision d’homologation de ce vaccin s'est fondée sur les résultats de l'étude de phase 2 et 3 conduite par l'URCN et qui a concerné quelque 5.000 enfants, majoritairement au Burkina Faso, d'autres essais ayant aussi été effectués au Kenya, au Mali et en Tanzanie.

Après le Ghana et le Nigéria, le Burkina Faso est le troisième pays d'Afrique subsaharienne à homologuer ce vaccin produit et commercialisé par le Serum Institute of India, SII, avec une capacité de production annuelle de plus de 200 millions de doses. En 2021, le Burkina Faso a enregistré plus de 12 millions de cas de paludisme, dont 4.355 ont entraîné la mort, selon le bulletin épidémiologique du ministère de la Santé.