Washington offre du matériel roulant au Burkina pour lutter contre le terrorisme

35 véhicules et 60 motocyclettes vont au profit du groupe spécial d’intervention de la police nationale et de l’unité spéciale d’intervention de la gendarmerie nationale. Ces véhicules et motos vont faciliter la mobilité sur le terrain des forces de défense et de sécurité.

"Ce don est le signe de l’excellence de l’amitié entre le gouvernement américain et le gouvernement Burkinabè. Pendant que d’autres partenaires nous ont lâché et travaillent à contre-courant, vous vous êtes ici pour accompagner les autorités Burkinabè à atteindre leur objectif ultime qui est la lutte contre le terrorisme et la restauration de l’intégrité du territoire. Nous allons gagner cette guerre et très rapidement", a dit Mahamoudou Nana, ministre délégué à la sécurité.

"Les États-Unis respectent la souveraineté du Burkina Faso et son droit légitime de tracer sa propre voie. Nous saluons également la vision du Burkina Faso de prendre en main sa destinée. Tout en prenant bonne note de la volonté du pays de résoudre le problème du terrorisme par ses propres moyens, nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter notre appui...Cette lutte requiert en effet l’engagement de l’ensemble de la société. C’est dans cet élan de solidarité que le peuple américain, à travers notre programme d’assistance à la lutte contre le terrorisme, offre le matériel roulant ici présent", a expliqué Eric Whitaker, chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis au Burkina.

Ce don de matériels militaires traduit la stabilité des relations entre le Burkina Faso et les Etats-Unis malgré les mutations géopolitiques dans la région.

"Cela montre que les États en dépit de certaines situations peuvent toujours maintenir le cap. Cela rentre dans le cadre de la coopération militaire. Les Etats-Unis sont toujours restés constants dans ce domaine. On peut soutenir les États ´avec des équipements, mais pas d’intervention sur le terrain comme d’autres forces le feraient. Cela montre quelque part les choix stratégiques des Etats en termes d’équilibre mais aussi de préservation d’un certain nombre de dynamiques pour pouvoir continuer la coopération", a soutenu Paul Oumarou Koalaga, spécialiste des relations internationales.

Selon les autorités Burkinabè, les Etats-Unis offrent depuis 2014 des formations et du matériel aux forces de sécurité du Burkina afin de leur permettre d’accroître leur capacité opérationnelle sur le terrain. Cette année, le gouvernement américain compte apporter plus de 9, 6 milliards de francs CFA d’aide au Burkina Faso. Des fonds qui seront orientés vers la formation, la fourniture d’armes, d’équipements de protection et du matériel médical.