Le chef de la junte burkinabè attendu lundi à Abidjan

Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba doit s'entretenir avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara lundi et regagnera Ouagadougou le même jour, a indiqué à l'AFP une source à la présidence burkinabè. Depuis son arrivée au pouvoir, lors d'un putsch le 24 janvier, le lieutenant-colonel Damiba ne s'était pas encore rendu à l'étranger.



Le Burkina et la Côte d'Ivoire partagent une frontière de près de 600 kilomètres et des milliers de réfugiés burkinabè ont fui ces dernières années les attaques jihadistes qui touchent leur pays pour trouver refuge dans le nord de la Côte d'Ivoire, pour le moment moins frappé par ces violences.

Le Burkina Faso, où la junte a promis de faire de la lutte anti-jihadiste sa priorité, est confronté comme plusieurs pays voisins à la violence de mouvements armés jihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique, qui y ont fait depuis 2015 des milliers de morts et quelque deux millions de déplacés.



Plus de 40% du territoire du Burkina est hors du contrôle de l'Etat, selon des chiffres officiels, et les attaques se sont multipliées depuis le début de l'année.