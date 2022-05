Dix supplétifs de l'armée et deux civils tués dans une embuscade au Burkina Faso

"Hier (samedi) matin, un convoi de vivres escorté par des volontaires pour la défense de la patrie (VDP), a été la cible d'une embuscade sur l'axe Dori-Gorgadji", au cours de laquelle "12 personnes ont été tuées", a indiqué une source sécuritaire.

"Il s'agit de dix VDP et de deux civils, des commerçants", a expliqué la même source.

Un responsable local des volontaires, joint par l'AFP a confirmé le bilan de "10 VDP tombés", précisant que "quatre autres ont été blessés et pris en charge à Dori".

Vendredi, "trois autres VDP" sont morts lors d'une autre attaque à Retkoulga, dans la province du Namentenga, toujours dans le nord du pays, a également indiqué cette source.



Les VDP, supplétifs civils de l'armée peu formés et mal armés, paient un lourd tribut à la lutte antijihadiste au Burkina Faso.

Dans nuit de samedi à dimanche, un autre volontaire à été blessé lors d'une attaque qui a ciblé la maison d'arrêt et de correction de Nouna, chef-lieu de la province de la Kossi, dans le nord-ouest du pays, toujours selon ce responsable.

"Plusieurs dizaines de détenus ont été libérés suite à cette attaque contre la prison et plusieurs bureaux saccagés et des véhicules incendiés par les assaillants", a-t-il précisé.

Le Burkina Faso, en particulier le nord et l'est, est la cible d'attaques jihadistes depuis 2015, perpétrées par des groupes armés dont certains sont affiliés à Al-Qaïda et à l'Etat islamique, qui ont fait plus de 2.000 morts et 1,8 million de déplacés.

Jeudi, onze personnes - sept soldats et quatre VDP - avaient été tués dans deux embuscades tendues par des "terroristes" dans les régions du Nord et du Centre-Nord, selon l'état-major du Burkina.



Le nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a renversé le 24 janvier le président élu Roch Marc Christian Kaboré, accusé d'être inefficace face à la violence jihadiste, a fait de la question sécuritaire sa "priorité".

Après une relative accalmie les semaines suivant sa prise de pouvoir, le régime militaire de M. Damiba fait face à une recrudescence d'attaques de jihadistes présumés qui ont fait plus de cent morts, civils et militaires.

Début avril, le chef de l'Etat a annoncé la création de comités locaux de dialogue avec des groupes jihadistes locaux pour tenter d'enrayer les violences.