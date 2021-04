Boxe: Souleymane Cissokho sur le ring le 8 mai à Arlington

Cissokho, 29 ans, qui compte douze victoires sans défaite, va affronter l'Anglais Kieron Conway (24 ans, 16 victoires, 1 défaite, 1 nul), à l'AT&T Stadium, l'enceinte de l'équipe de football américain des Dallas Cowboys, a-t-il dit à l'AFP, confirmant une information de L'Equipe.



En jeu, la ceinture WBA Internationale des super-welters, un titre secondaire qui, ajouté au contexte - cet évènement sportif pourrait rassembler le plus grand nombre de personnes dans un même lieu depuis plus d'un an que la pandémie de Covid-19 sévit - augmenterait son exposition.



Le 13 mars, le Parisien de 29 ans avait battu le modeste gaucher mexicain Daniel Echeverria, par K.O. au 6e round.



Cette fois il monte en gamme et combattra avant le choc de la soirée entre le Mexicain Canelo Alvarez et l'Anglais Billy Joe Saunders, pour l'unification des titres super-moyens. Le tout dans le contexte festif du "Cinco de mayo", fête nationale au Mexique, dans un Etat frontalier, le Texas, qui a décidé de rouvrir à 100% toutes les activités et a levé l'obligation du port de masque.