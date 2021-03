Belgique: des étudiants crient leur ras-le-bol de l'isolement et de la précarité

Le Ghana et la Côte d'Ivoire sont devenus lundi les premiers pays à vacciner contre le Covid-19 grâce au dispositif Covax destiné aux pays les moins riches, tandis que les Etats-Unis se préparent à l'arrivée du vaccin Johnson&Johnson.

La pandémie, qui a repris sa progression, a fait au moins 2,53 millions de morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP lundi.

Si la plupart des pays riches ont entamé depuis des semaines leurs campagnes de vaccination, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, 76 ans, est devenu lundi la première personne dans le monde à recevoir une dose du vaccin AstraZeneca financée par le mécanisme Covax.

"Il est important que je donne l'exemple", a-t-il déclaré.



En Côte d'Ivoire, le secrétaire général de la présidence ivoirienne, Patrick Achi, s'est également fait vacciner grâce au dispositif Covax. Après lui, des membres des forces de défense et de sécurité ont aussi été vaccinés.

Le système Covax vise à fournir cette année des vaccins anti-Covid à 20% de la population de près de 200 pays et territoires, mais il comporte surtout un mécanisme de financement qui permet à 92 économies à faible et moyen revenu d'avoir accès aux précieuses doses.

Fondé par plusieurs organisations internationales dont l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Alliance du vaccin (Gavi), il a été mis en place pour tenter d'éviter que les pays riches n'accaparent l'ensemble des doses de vaccin.

- priorité au Covid à l'OMC -

La pandémie a aggravé la fracture entre pays riches et pauvres, et plusieurs associations britanniques spécialisées dans l'aide internationale ont mis en garde lundi contre le risque d'une augmentation de la famine et de la crise humanitaire dans certains pays fragiles, comme le Yémen.

De nombreuses voix réclament en outre que l'Organisation mondiale du commerce (OMC) - qui a accueilli lundi sa nouvelle cheffe, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala - lève les protections des brevets sur les vaccins anti-Covid pour accroître leur production.

Cette proposition, faite par l'Inde et l'Afrique du Sud, doit être débattue lors du Conseil général de l'OMC lundi et mardi, mais aucune décision n'est attendue en l'absence de consensus.

La nouvelle directrice générale, qui a été présidente de l'Alliance du Vaccin jusqu'à l'an dernier, a appelé lundi à "donner la priorité à l'action relative au Covid-19".

Jusqu'à présent, plus de 244 millions de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans au moins 123 pays ou territoires, selon un comptage réalisé par l'AFP lundi.

En Inde, le Premier ministre Narendra Modi a été vacciné lundi, contrairement à des milliers de candidats qui avaient pris rendez-vous par le biais d'une application défectueuse.

Dans ce pays, qui veut vacciner 300 millions de personnes d'ici fin juin, le programme de vaccination s'est ouvert lundi aux personnes âgées de plus de 60 ans et à celles de plus de 45 ans présentant une comorbidité.

Les Philippines ont, elles, commencé à administrer le vaccin chinois CoronaVac, tandis que Bali a lancé une campagne de vaccination au volant.

L'Uruguay, dernier pays d'Amérique du Sud à recevoir des doses de vaccins, a débuté lundi sa campagne de vaccination.

- "Passeport vert" présenté en mars -

L'adhésion de la population au vaccin contre le Covid-19 est en hausse dans plusieurs pays comme le Royaume-Uni, les Etats-Unis ou même la très sceptique France, selon une étude internationale publiée lundi par le cabinet Kekst CNC.

Quatre millions de doses du vaccin de Johnson & Johnson approuvé par les autorités sanitaires américaines seront distribués dès mardi aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé par la pandémie.

Ce vaccin unidose appelé Janssen Covid-19, qui peut être stocké à des températures de réfrigérateur, rejoint ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna dans l'immense campagne de vaccination aux Etats-Unis, où la pandémie a fait plus de 500.000 morts.

Dans l'UE, le vaccin Janssen devrait être approuvé par l'Agence européenne des médicaments début mars, et distribué à partir de fin mars ou début avril, selon la ministre française déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher.

La Slovaquie a quant à elle reçu lundi son premier lot du vaccin russe Spoutnik V.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a par ailleurs annoncé lundi que Bruxelles présenterait en mars un projet de "passeport vert" numérique attestant d'une vaccination contre le Covid ou de tests négatifs pour voyager plus librement, alors que les droits associés à ce document divisent les Vingt-Sept.

Dans le même temps, l'inquiétude croit avec la propagation de nouveaux variants.

Les autorités britanniques ont ainsi lancé un appel pour retrouver une personne ayant importé au Royaume-Uni le variant du coronavirus détecté au Brésil, susceptible de résister davantage que les autres aux vaccins.

En France, le président Emmanuel Macron a appelé à "tenir" encore "4 à 6 semaines" avant de pouvoir desserrer certaines contraintes.

En Allemagne, les salons de coiffure, fermés depuis deux mois et demi, ont rouvert lundi, première étape d’un assouplissement des restrictions de plus en plus attendu.

La chancelière Angela Merkel et les dirigeants régionaux allemands se réuniront à nouveau mercredi pour discuter d'éventuels assouplissements supplémentaires, malgré la menace d'une troisième vague provoquée par les variants.

L'Allemagne va par ailleurs restreindre à partir de lundi à minuit les passages à sa frontière en provenance de France, après avoir classé le département de Moselle en zone Covid à haut risque.