Bénin: une exposition des 26 trésors royaux récupérés en France

"Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation". C'est le thème de l’exposition qui révèle au monde 26 Trésors royaux, 34 artistes contemporains du Bénin et de la diaspora , 106 œuvres contemporaines entre sculpture, peinture, installations, art, vidéos.

Depuis sa construction, la salle du peuple du palais de la présidence n'a connu pareille engouement. C'est un Patrice Talon ému qui a ouvert cette expo, quelque chose qu’il qualifie d'"inédit".

"Il est là, le Bénin révélé. Une telle grandeur de notre passé, de tant de génies de notre présent, une telle certitude de ce que nous serons demain, il n'y a rien à dire. Aucun discours ne mérite d'être prononcé, je ne sais pas quoi vous dire. Je vivre d'émotions, de fierté et de foi en ce que nous fûmes, en ce que nous sommes et en ce que nous serons", a-t-il déclaré.

Le vernissage a connu la présence de plusieurs invités de marque dont l'ancien président du Bénin Nicephore Soglo, l'ancien premier ministre Lionel Zinsou et des anciens présidents du parlement. Présente le jour du départ des 26 œuvres de la France, Roselyne Bachelot, ministre française de la culture parle d'une exposition dont "la portée spirituelle est historique et puissante".

"Cette visite à été une grande émotion, d'abord par le choc esthétique que j'ai ressenti. Ce que j'avais ressenti au musée de Quai Branly je l'ai eu ici à la puissance dix en visitant les mêmes oeuvres. Je me rends compte de ce que disait le président Patrice Talon lorsqu'il parlait de portée spirituelle de ces œuvres considérées comme trésors de l'humanité", a-t-elle déclaré.

Le Palais de la Marina qui est la présidence du Bénin ouvre ses portes du 20 février au 22 mai 2022 pour une expérience unique.

Pour Coline-lee Toumson Bénite et Yacine Lassissi, respectivement chargée de mission arts tourisme et culture et directrice générale de la galerie nationale:"l'exposition 'Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation' est une exposition événement, majeure qui fait déjà date du point de vue de la balise historique qu'elle marque. ... C'est une exposition qui est vraiment montée de concert avec les compétences internationales, les talents et compétences locales".

2000 m2 ont été aménagés pour la circonstance. Pour les acteurs culturels qui ont massivement fait le déplacement, cette exposition est d'une importance capitale.

"Je suis très heureux et je crois que cela grandit le Bénin. Ce n'est que le début. Nous rêvons de voir revenir vers le Bénin d'autres œuvres, vestiges de notre passé. C'est une fierté pour moi de voir ces oeuvres. Je suis contente de le vivre et de pouvoir emmener mes enfants. C'est impressionnant", a confié un Béninois présent.

Pour permettre à tous les Béninois de venir admirer ces œuvres, le verrou du passé vaccinal a été sauté. Seule une pièce d'identité permet d’accèder à cette exposition qui se veut un rendez-vous de l'unité, de la solidarité et la paix retrouvée. Sauf que dans le nord du pays, des djihadistes présumés ont commencé a perturber la quietude qui a fait la réputation du Bénin.