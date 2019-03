Bénin: Michel Dussuyer dévoile sa liste pour les éliminatoires de la CAN

Pour cette sixième et dernière journée des qualifications de la CAN 2019, Michel Dussuyer a fait appel aux cadres et aux habitués de la sélection et a offert une chance à trois nouvelles têtes dans le groupe des Ecureuils.

Ainsi, l’attaquant Yannick Aguémon, les milieux Patrick Sèdjamè, Rodrigue Kossi et le gardien Cherif Dine Kakpo sont convoqués pour la première fois alors que Mama Seibou, Anaane Tidjani et Rodrigue Fassinou font leur retour dans le groupe des Ecureuils.

En prélude au match Bénin - Togo comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Can 2019, le sélectionneur national du Bénin Michel Dussuyer s’est entretenu, ce jeudi 14 mars avec les hommes des médias à Cotonou.

Au cours de cette conférence de presse, il a répondu aux questions des journalistes à propos de la liste des 23 Ecureuils retenus et de son objectif pour cette fatidique rencontre contre les Eperviers.

"C'est cette liste qui nous enverra à la CAN 2019. Je suis rassuré". C'est ainsi que le sélectionneur national du Bénin, Michel Dussuyer a évoqué devant les professionnels des médias, l'objectif qu'il doit atteindre à l'issue de la rencontre du 24 mars prochain, au stade Mathieu Kérékou de Kouhounou, contre les Eperviers du Togo.

Ceci dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la plus grande messe footballistique du continent qui se tiendra en juin prochain en Egypte. Pour le technicien français, le Bénin est maître de son destin et le résultat de ce match est déterminant.

"C'est un match couperet. Et nous allons tout faire pour se qualifier", a-t-il rassuré.

Confiant des qualités de ses poulains, le sélectionneur des Ecureuils justifie le choix de certains joueurs convoqués pour cette fatidique rencontre.

"Cébio Soukou est un milieu offensif, capable d'évoluer en avant-centre. Il est un joueur qui peut beaucoup nous apporter. Idem pour Yannick Aguèmon", a-t-il déclaré.

Quant à la convocation du latéral droit de l'Aspac, Michel Dussuyer pense que les qualités techniques et ses belles prestations en championnat local militent en sa faveur.

"C'est un joueur qui m'a marqué positivement dans le championnat. Et comme c'est un latéral droit, un poste auquel nous avons de difficultés à trouver un titulaire, j'ai jugé bon de lui faire appel", a-t-il expliqué tout en ajoutant que "le milieu de terrain des Buffles de Borgou, Patrick Sèdjamè est aussi un joueur qui mérite sa sélection. Car il a montré qu'il est un joueur qui a beaucoup de potentialités".

Pour lui, ce qui compte reste le niveau personnel des joueurs en club. Toutefois, le sélectionneur du Bénin reste prévoyant face aux Eperviers du Togo qui disposent d'une attaque de feu.

"Le Togo a une bonne équipe et surtout de bons attaquants", a-t-il confié. C’est pourquoi, selon lui, il faudra faire preuve d'un bon état d'esprit pour venir à bout de Claude Leroy et de ses protégés.

"J'ai mon schéma de bataille dans la tête. On doit avoir une équipe solidaire, qui soit déterminée. Et qui a de la générosité dans l'effort. Des matchs comme ça se joue sur des détails. On passera par des périodes difficiles et on fera passer aussi aux Togolais des périodes difficiles", a-t-il dit.

Pour terminer, il lance un appel au public sportif béninois. Michel Dussuyer lance un vibrant hommage aux supporters.

"L'apport du public est important car il permet aux joueurs de se sublimer. On a les moyens de bien faire. On veut que le public ait confiance en nous. C'est un public qui nous aime. J'ai aimé la réaction du supporter lorsque nous avons étiez réduit à 10 contre l'Algérie", a-t-il conclu. Comme quoi, le sélectionneur Michel Dussuyer a sa petite idée pour faire qualifier le Bénin.

La Liste des 23 Écureuils

Gardiens (3) : Fabien Farnolle (Yeni Malatyaspor/Turquie) , Saturnin Allagbé (Niort/ France), Cherif Dine Kakpo (Buffles)

Défenseurs (8) : Junior Salomon (Plateau United/Nigéria), Olivier Verdon (Sochaux/France) , Khaled Adénon (Amiens/ France ) Moise Adilehou (Levadiakos/Grèce), David Kiki (Red Star / France), Emmanuel Imorou (Caen/ France), Rodrigue Fassinou (Aspac) , Seidou Baraze (Yzeure/ France)

Milieux (6) : Rodrigue Kossi (Club Africain/ Tunisie) Jordan Adéoti (Auxerre/France), Patrick Sèdjamè (Buffles) Mama Seibou (SC Toulon / France), Anaane Tidjani (Ben Guerdane/ Tunisie), Cèbio Soukou (Hansa Rostock/ Allemagne)

Attaquants (6) : Jacques Bessan (MO Bejiai/ Algérie), Steve Mounié (Huddersfield/ Angleterre), Désiré Sègbè Azankpo (Senica/ Slovaquie), Jodel Dossou (Vaduz/ Suisse) Yannick Aguémon (OH Louvain/ Belgique), David Djigla (Niort/ France)

Coach : Michel Dussuyer