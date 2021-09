La cité futuriste du chanteur Akon tarde à sortir de terre

Les Lions ont enchainé 3 victoires consécutives contre l’Ouganda, le Sud Soudan et le Cameroun.

En Basketball, les lions du Sénégalannoncés favoris de l’Afrobasket qui se déroule actuellement au Rwanda, ont confirmé en étant la première équipe à inscrire 100 points et qualifiée au bout de deux matchs.

Avec à sa tête comme coach Boniface Ndong, ancienne superstar du Sénégal et ancien joueur en NBA, l’équipe démontre une véritable force. Elle a fait jusqu’ici un parcours impressionnant. Les Lions ont enchainé 3 victoires consécutives contre l’Ouganda, le Sud Soudan et le Cameroun. Les poulains de Boniface Ndong confirment ainsi tout le bien que les observateurs pensent d’eux.

Une performance qui conforte le Sénégal comme favori, explique Mamadou Diop, un férus de la balle orange que nous avons rencontré au stade de Yoff à l’occasion du championnat de basketball catégorie U 13.

"L’actuelle équipe nationale de basketball est très talentueuse. De jeunes joueurs ont été recrutés, ça apporte de la fraîcheur à l’équipe. Certains joueurs se connaissent déjà et développent une certaine complicité dans le jeu", explique-t-il.

Se basant sur ce qu’il a vu au premier tour, Mamadou pense qu’on peut considérer le Sénégal "comme prétendant du titre" mais il juge qu’il faut "faire attention au Nigeria", conclut-il.

Le facteur Boniface Ndong

Alpha, amateur de basketball, estime que les lions de la Téranga devront confirmer ces débuts prometteurs face à de gros calibres comme le Nigeria ou la Tunisie. "L’équipe du Sénégal est leader car elle a marqué plus de 100 points. Les joueurs sont bons offensivement", affirme-t-il d’entrée avant de relativiser.

"Mais il faut avoir l’honnêteté de dire que jusqu’ici elle ne rencontre que de petites équipes. Attendons de la voir jouer avec les ténors à partir de là elle pourra conforter sa place de favori. L’arrivée de Boniface vient à point nommé, il a su concilier jeunesses et vétérans", dit-il avec prudence.

Cette remarque sur l’apport Boniface Ndong est confirmée par Saikou Seydi, journaliste sportif présent à Kigali. Ce spécialiste du basketball sénégalais estime que l’arrivée du coach adjoint des Nuggets de Denver a su insuffler une nouvelle dynamique à l’équipe nationale. "Il est toujours important d’avoir des gens qui ont une solide formation en tant que joueur et qui après ont pu endosser le costume de technicien surtout après avoir été un joueur comme Boniface MVP de l’Afrobasket 2021 et excellent pivot", soutient-il.

Le journaliste sportif précise que le profil du reste du staff est tout aussi déterminant. "À côté de lui il y a Desgana qui a été un joueur majeur en NBA et Makhtar Ndiaye qui a été l’un des premiers sénégalais en NBA. Ce sont des gens ont un vécu et qui inspire le respect aux joueurs sans oublier Mamadou Gueye Pabi qui maîtrise le championnat local et qui l’équipe nationale lors des fenêtres FIBA", analyse-t-il.

Vainqueur de l’Afrobasket à cinq reprises, les Lions n’ont plus été champions depuis 1997.

Une longue disette à laquelle le Sénégal veut mettre un terme avec une équipe jugée plus forte et équilibrée par les observateurs. Après plusieurs désillusions, l’équipe portée par sa star et joueur NBA Gorgui Dieng est plus que jamais déterminée à faire plaisir aux amateurs de la balle orange et au peuple sénégalais.