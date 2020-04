Athlétisme : le président du CIO prévient les athlètes tentés par le dopage

"Clairement, en raison du confinement, des couvre-feux et des restrictions de déplacements, les contrôles anti-dopages sont plus difficiles à réaliser", a reconnu Coe, 63 ans, au diffuseur allemand Deutsche Welle vendredi.



"Mais personne ne devrait s'imaginer qu'aucun contrôle n'a lieu", a-t-il ajouté. "Je veux envoyer un message très clair aux athlètes: n'allez pas penser que nous sommes dans une période sans tests. Ce n'est pas le cas."



"Si vous choisissez de ne pas respecter l'intégrité de votre sport, vous allez vous faire attraper", a-t-il prévenu.

La saison 2020 d'athlétisme a été décimée par le coronavirus et les Jeux olympiques de Tokyo, point culminant de la saison, ont été reportés à 2021.



Jeudi, les championnats d'Europe d'athlétisme, qui devaient avoir lieu en août à Paris, ont été annulés et huit des principaux meetings du circuit majeur ont d'ores et déjà été annulés ou décalés sans certitude sur leur reprogrammation.



Sebastian Coe espère toutefois que des compétitions pourront avoir lieu en 2020.



"J'espère sincèrement que les athlètes pourront s'entraîner de nouveau cette année", a-t-il déclaré. "On veut qu'ils puissent retourner à la compétition le plus vite possible, mais aussi en toute sécurité."