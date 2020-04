L'ancien vice-président d'Angola Manuel Vicente nommé dans une affaire de détournements de fonds

Deux poids lourds de la classe politique d'Angola ont été nommés dans une affaire de transfert illicite de centaines de millions de dollars hors du pays.

C’est ce qui ressort d’un document publié lundi par le Projet d'enquête sur le crime organisé et la corruption (OCCRP).

Il s’agit de l'ancien vice-président angolais Manuel Vicente et du général Leopoldino Fragoso do Nascimento alias Dino, ancien responsable de la communication à la présidence sous l’ancien chef de l’État José Eduardo dos Santos.

L'enquête menée par Khadija Sharife et Mark Anderson allègue que des fonctionnaires et directeurs de banque angolais auraient détourné des centaines de millions de dollars et créé un réseau bancaire parallèle.

A travers ce réseau occulte, au moins 324 millions de dollars auraient été exfiltrés vers le Portugal et d'autres pays de l'Union européenne. Toujours selon les enquêteurs, 257 millions de dollars additionels ont été trouvés dans des entreprises européennes ayant des liens étroits avec ces entités.

Toujours selon les enquêteurs, une banque suspecte a été identifiée au Cap-Vert. La banque n’a ni bureau ni représentant dans l’archipel et sa présence se limite à une boîte postale. Fait insolite : M. Vicente posséderait 35 % des actions de la banque fantôme.

L’indexation de l’ancien vice-président Vicente et du général Dino Nascimento semble rapprocher davantage les enquêteurs du cercle intime de l’ancien président Dos Santos dont la fille, Isabel dos Santos, est déjà sous le feu des projecteurs.

L’OCCRP est une plateforme de reportage d'investigation conduits par des journalistes indépendants. Son équipe est composée de rédacteurs, de chercheurs, d'analystes de données et de cybersécurité, ainsi que d'administrateurs et d'experts dans divers domaines.