Un cadavre subtilisé de son cercueil en Afrique du Sud

"Le ou les suspects ont apparemment découpé le cercueil côté jambes et extrait le corps", a déclaré à l'AFP Motlafela Mojapelo, porte-parole de la police de la province du Limpopo (nord).



Dimanche, un proche de Modike Masedi, décédé il y a un an à l'âge de 83 ans, se rend au cimetière du village pour préparer la tombe avant une cérémonie devant réunir la famille et les proches.



Ce proche découvre alors que la sépulture de briques surmontée d'une pierre de granit noire a été ouverte. Un trou a été creusé sur le côté. Et le corps a disparu.



Le chef de la police locale, Thembi Hadebe, qui s'est dit "choqué", a assuré dans un communiqué avoir ordonné que les pilleurs de tombe "soient traqués et traduits en justice". La police a par ailleurs appelé la communauté au calme après l'incident et à ne pas chercher à "faire justice elle-même". Aucune arrestation n'a eu lieu à ce stade.