Afrique du Sud: Durban, épicentre d'inondations meurtrières

- Un port stratégique -

Durban est la 3e plus grande ville du pays avec une population de 3,5 millions. Elle abrite l'un des plus grands ports de l'hémisphère sud.

Porte d'entrée du commerce en Afrique australe, les pays voisins comme le Botswana, la Zambie, le Zimbabwe, la République démocratique du Congo (RDC), le Malawi, le Lesotho ou encore Eswatini, en dépendent pour la majeure partie de leurs importations et exportations.



Selon la ville, le port et l'activité industrielle représentent 20% du PIB de l'agglomération.

- Un nerf industriel -

Siège de l'industrie sucrière en Afrique du Sud, Durban est aussi le coeur d'une industrie manufacturière dont un des fleurons est la construction automobile avec notamment une usine Toyota.

Populaire pour ses longues plages ouvertes sur l'océan Indien et ses courants chauds, la ville qui compte un aéroport est également un haut-lieu du tourisme rivalisant avec Le Cap.

Durban accueille des événements sportifs majeurs notamment pour le cricket et l'athlétisme. Elle a été l'une des principales villes hôtes de la Coupe du monde de football 2010, avec son stade Moses Mabhida de 70.000 places.

- Fief zoulou -

La première ville du Kwazulu-Natal, fief zoulou, a été frappée de plein fouet en juillet par les pires violences dans le pays depuis la fin de l'apartheid. Une vague d'émeutes et de pillages, à l'origine déclenchés par l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma, a fait plus de 350 morts et causé des millions d'euros de destructions dans la province ainsi qu'à Johannesburg.



La région reste un fidèle bastion politique de M. Zuma, poussé à la démission en 2018 et poursuivi pour corruption, et une importante base de soutien au parti historique au pouvoir, le Congrès national africain (ANC).

Les Zoulous forment le groupe ethnique le plus important de la ville et ses environs, mais Durban abrite également la plus grande population d'origine indienne du pays.