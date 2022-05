Deux nouveaux-sous variants d'Omicron à l'origine du pic de Covid en Afrique du Sud

L'Afrique du sud a levé jeudi l'obligation de porter le masque pour les enfants à l'école, en dépit d'une hausse rapide des cas de contaminations au Covid-19 liée à deux nouveaux sous-variants d'Omicron.

Les adultes doivent toujours porter le masque dans les lieux publics fermés, selon les règles édictées par le ministère de la Santé, entrées en vigueur jeudi après l'expiration de précédentes mesures à minuit.



L'Afrique du Sud, pays officiellement le plus touché du continent par le Covid-19, est entrée dans une nouvelle vague de pandémie, a averti fin avril le Centre pour l'innovation et la réponse aux épidémies (CERI).



Le pays, où moins de 45% de la population adulte est entièrement vaccinée sur une population de près de 60 millions de personnes, a officiellement enregistré plus de 3,8 millions de cas et quelque 100.350 décès.



Début mars, le pays avait connu une période de 48 heures sans aucun décès lié au Covid-19, une première depuis 2020. Le président Cyril Ramaphosa avait annoncé début avril la levée de toutes les restrictions légales liées à la pandémie.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), deux nouveaux sous-variants d'Omicron, dont la virulence reste encore à déterminer, sont à l'origine de la nouvelle vague de pandémie de Covid-19 dans le pays.



"Les scientifiques sud-africains qui ont identifié Omicron à la fin de l'année dernière ont maintenant signalé deux autres sous-variants d'Omicron, BA.4 et BA.5, comme étant à l'origine d'un pic de cas en Afrique du Sud", a déclaré mercredi le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Le gouvernement continue d'exhorter les habitants à se faire vacciner. "La seule façon de nous protéger et de protéger nos proches contre la pandémie et la hausse actuelle du nombre de cas positifs est de se faire vacciner et d'adhérer aux mesures préventives tout le temps", a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué.