La propagation du coronavirus s'accélère en Afrique

À ce jour, l’Afrique a enregistré quelque 860.000 cas avec au moins 18.000 décès. Ces chiffres sont encore relativement faibles, comparés à ceux d'Europe ou des Etats-Unis, mais l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est dit "préoccupée" par l'accélération de la pandémie sur le continent, où les systèmes de santé publics sont généralement défaillants.

L’organisation a aussi prévenu que le pic est à venir, alors que beaucoup de pays assouplissent les restrictions pour éviter l’effondrement de leurs économies.

L'Afrique du Sud est le pays du continent le plus touché, avec au moins 459.761 cas confirmés, dont 7.257 décès. Le Nigeria est le deuxième pays le plus touché en Afrique. Le Cameroun, qui n'a pas imposé de confinement strict, est le pays d'Afrique centrale qui enregistre le plus de cas, soit 17.179.

En Afrique de l’Est, c’est Djibouti qui est en tête en nombre de cas. Le gouvernement explique ces chiffres par sa forte capacité de tester sa population et le traçage des malades.

Au Kenya, le nombre de cas a triplé en un mois pour atteindre 18.581 contaminations confirmées au total, dont 299 décès. Le président Uhuru Kenyatta a annoncé l'interdiction de la vente d'alcool dans les restaurants et la prolongation d'un mois du couvre-feu nocturne. Les écoles primaires et secondaires ne rouvriront qu'en janvier 2021.

A Madagascar, le président Andry Rajoelina vante les vertus d'un remède à base de plantes médicinales, le Covid Organics. Des doses ont été largement distribuées gratuitement dans le pays, mais le nombre de contaminations ne cesse d'augmenter.