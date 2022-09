L'international nigérian John Obi Mikel prend sa retraite

Le milieu international nigérian John Obi Mikel (89 sélections), passé notamment par Chelsea, a annoncé mardi sur Instagram qu'il mettait fin à sa carrière, à 35 ans.

"Il y a un dicton qui dit que 'Toutes les bonnes choses ont une fin', et pour ma carrière de footballeur professionnel, ce jour est arrivé", a-t-il écrit dans un long message posté sur le réseau social.

Obi Mikel, joueur polyvalent capable d'évoluer en pivot devant sa défense, en soutien des attaquants, voire en défense centrale, a effectué l'essentiel de sa carrière à Chelsea qui l'a déniché au sein du modeste club norvégien de Lyn Oslo.

Chez les Blues, il a disputé quelque 372 matches entre 2006 et 2017, et s'y est construit un solide palmarès avec deux titres de champion d'Angleterre en 2010 et 2015, un sacre en ligue des champions (2012) et un autre en Ligue Europa (2013). Il a également remporté quatre Coupes d'Angleterre (2007, 2009, 2010, 2012) et deux Coupes de la Ligue (2007 et 2015).

Puis il a été sacré champion d'Afrique avec le Nigeria en 2013, en battant en finale le Burkina Faso 1-0 à Johannesburg.

Poussé sur le banc par le Français N'Golo Kanté, il s'est ensuite exilé en Chine où il a rejoint le club de Tianjin TEDA en 2017 à l'époque où le championnat chinois, fraîchement restructuré, cherchait à attirer des joueurs confirmés évoluant dans des grands championnats européens.

De retour de Chine, il a successivement porté les couleurs de Middlesbrough en 2e division anglaise en 2019, du club turc Trabzonspor (2019-2020) et de Stoke City, à nouveau en Angleterre (2020-2021), avant une dernière pige à Koweït SC où il a disputé son dernier match à la fin de l'année dernière.

"Quand je regarde les vingt dernières années de ma carrière, je dois dire que je suis très satisfait de tout ce que j'ai pu accomplir et, surtout, de l'être humain qu'elle a contribué à façonner", a commenté Mikel.

"Tout cela n'aurait pas été possible sans le soutien indéfectible de ma famille, de mes managers, de mes clubs, de mes entraîneurs, de mes coéquipiers et surtout de mes fidèles supporters", a-t-il poursuivi.

Le club de Chelsea a salué sur Twitter "les souvenirs" partagés avec son ancien joueur en lui souhaitant "une bonne retraite".