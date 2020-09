État d'urgence déclaré au Soudan à cause des inondations dévastatrices

Le Conseil de sécurité et de défense du Soudan a déclaré samedi un état d'urgence national pour trois mois en raison des inondations qui ont tué 99 personnes cette année.

Les autorités ont aussi désigné l’ensemble du pays comme zone sinistrée, selon l'agence de presse SUNA.

En plus des décès, les inondations de cette année ont fait 46 blessés, infligé des pertes à plus d'un demi-million de personnes et causé l'effondrement total ou partiel de plus de 100 000 maisons, selon SUNA, citant une source gouvernementale.

Les taux d'inondations et de pluies pour cette année ont dépassé les records établis au cours des années 1946 et 1988, avec des indicateurs qui devraient continuer à augmenter, ajoute la source.