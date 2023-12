La divinité Dan Mamiwata vénérée au Bénin

Le Bénin malgré sa grande histoire avec le christianisme, reste selon les gardiens de la tradition, une terre du vodoun, et ceci à travers une multitude de divinités. Selon les adeptes, "le vodoun Dan Mami Wata, est la mère de toutes avec un contrôle absolu sur la santé, la fécondité, la beauté, la richesse".

Originaire du royaume de Dahomey, le vodun Mamiwata est devenu celle qui est la plus célébrée à Ouidah. En raison des millions d'esclaves qui y ont transité avant leur déportation à partir du 18e siècle, ce culte compte aujourd'hui plus de 50 millions de membres à travers le monde.

Pour Prince Zédeka, "elle attire la beauté, la clarté, la richesse et la justice". "C'est la divinité dépositaire de la richesse , de l'opulence sur cette terre".

Au Bénin, les familles sont presque toutes touchées par cette divinité. Ce sont généralement les femmes qui sont les adeptes même si les hommes ne sont pas exclus. Certaines l'acceptent facilement comme entité qui les gouverne mais d'autres comme Alice y sont forcées après avoir essuyé de nombreux échecs et ceci sur tous les plans.

"C'était depuis mon jeune âge qu'on a senti que je maigrissait un peu trop et que malgré tout ce qu'on pouvait me faire sur le plan médicinal et traditionnel, je ne prenais jamais de poids. Mais un jour, de retour de l'école , j'ai constaté que la circulation a été coupée et que j'étais seule dans la rue. Un homme long habillé de blanc m'est apparu et me dit sans détour 'toi si tu rentres, dis à tes parents que s'ils ne se réfèrent pas à ce qui t'incarne, tu vas beaucoup étudier mais tu ne réussiras jamais'".

La suite , ce sera une initiation au couvent pour la jeune fille qui aujourd'hui est à son aise et ne jure que par la divinité Mamiwata. Mais toutes les familles n'acceptent pas de voir leurs enfants gouvernés par une telle entité et livrent contre elle un combat à coups de prières et de rituels.

Pour Hounon Behumbeza, il est temps que certains Béninois cessent d'avoir honte de ce qu'ils sont. Pour lui, "le Bénin est une terre de vodoun et la multitude de fidèles chrétiens qui combattent les religions endogènes n'y changeront rien". "Nos ancêtres avaient trop occulté notre culte et les gens ont eu le temps de nous diaboliser, de nous coller des étiquettes qui ne nous représentent pas. Aujourd'hui nous qui avons eu la chance d'aller à l'école,nous avons décidé de communiquer autour du culte vodoun pour que ceux qui sont ailleurs et critiquent en déformant sachent que le vodoun est la religion la plus proche de la vérité".

C'est d'ailleurs conscient de la vitalité et de l’importance de son patrimoine cultuel et culturel que le Bénin a décidé de mettre en valeur cet héritage qu’il a en partage avec de nombreux pays et cultures du monde, en s’affirmant en tant que berceau du Vodun.