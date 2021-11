VOA60 du 11 novembre 2021

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

En Afrique du Sud, le dernier président blanc Frederik de Klerk est décédé à l'âge de 85 ans. De Klerk connu pour avoir officiellement mis fin à l'apartheid et libéré l'icône Nelson Mandela avec qui il a partagé le prix Nobel de la paix est décédé au Cap d’un cancer des poumons. La Russie et le Mali ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur partenariat militaire arguant d'un risque terroriste renforcé par le retrait partiel des troupes françaises. Les occidentaux accusent des mercenaires russes, notamment du groupe Wagner signalés ces dernières années en Syrie et en Afrique, de servir les intérêts de Moscou, sous couvert d'activités privées, ce que dément le Kremlin. Boeing a reconnu sa responsabilité dans le crash du 737 MAX qui avait fait 157 morts en Ethiopie en mars 2019. La compagnie s’engage à dédommager entièrement toutes les familles qui ont perdu des proches dans l’accident. Le vol 302 d'Ethiopian Airlines à destination de Nairobi s'est écrasé six minutes après son décollage, à cause d'un logiciel défectueux. En Algérie, trois personnes ont été tuées jeudi après l'effondrement de leur logement à Alger causé par un glissement de terrain, portant à six le nombre de morts dans la capitale depuis mardi en raison de fortes intempéries. Les recherches se poursuivent pour trouver d'autres éventuelles victimes, a indiqué la protection civile.