VOA60 Afrique du 9 mars 2021

La Côte d'Ivoire est toujours dans l’attente des résultats complets des législatives du 6 mars, dont les chiffres partiels montrent une probable victoire du parti au pouvoir, avec une majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale. On attendait mardi les résultats de trois dernières circonscriptions, dont la commune populaire de Yopougon à Abidjan qui envoie six députés à l'Assemblée. Au Sénégal, le mouvement de contestation qui avait appelé à manifester "massivement" jusqu'à mercredi a annoncé mardi suspendre son mot d'ordre. Cette décision intervient au lendemain de la libération d'Ousmane Sonko, principal opposant au pouvoir, et d'une allocution du président Macky Sall appelant à "l'apaisement". L'ancien chanteur et leader de l'opposition en Ouganda, Bobi Wine, a appelé mardi la population à manifester contre le président Yoweri Museveni. Mardi, avant la prise de parole de M. Wine, des policiers et des militaires bloquaient plusieurs routes de la capitale et un hélicoptère de la police survolait les locaux du NUP. La garde nationale maritime tunisienne a secouru 139 migrants mardi et repêché 14 corps dont ceux de quatre enfants après le naufrage de deux embarcations au large de Sfax dans l'est de la Tunisie.