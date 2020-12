VOA60 Afrique du 9 decembre 2020

No media source currently available

Au Ghana, La présidentielle et les législatives ont finalement été marquées par des violences qui ont fait au moins 5 morts et 17 blessés depuis lundi, alors que le ton monte entre les deux principaux candidats, Nana Akufo-Addo et John Dramani Mahama, toujours dans l'attente des résultats. Au Nigeria, 10 soldats ont été tués et un autre a été pris en otage lors d'affrontements mardi entre l’armée et des djihadistes dans l'Etat de Borno. Les djihadistes se sont emparés de quatre véhicules dont un camion et un blindé, selon des sources sur place. Au Cameroun, 2 jours après la tenue des élections régionales, les policiers qui encerclaient depuis deux mois et demi le domicile de l’opposant Maurice Kamto ont levé leur dispositif. Le Camerounais Pierre Webo, entraîneur-adjoint du club turc Basaksehir a accusé un arbitre d'avoir tenu des propos racistes à son encontre lors du match qui opposait mardi son club au Paris Saint Germain en ligue des champions. Solidaires, les joueurs des deux équipes ont quitté la pelouse et le match s’est arrêté à la 13e minute