VOA60 Afrique du 7 decembre 2020

En RDC, le président Félix Tshisekedi, a constaté dimanche le "rejet" de sa coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila. Il a annoncé la recherche d'une "nouvelle majorité" et agité la menace d'une dissolution de l'Assemblée nationale faute de constituer ladite majorité. Au Ghana, plus de 17 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce lundi pour élire leur président, dans un duel où s'affrontent le chef de l'Etat sortant Nana Akufo-Addo et son rival de toujours, l'ancien président John Mahama. Ils élisent aussi les 275 députés de l’Assemblée nationale. En Ethiopie, le gouvernement assure que la phase active des opérations militaires est terminée au Tigré et dit être en train d’y rétablir l'ordre et les services de base. Vendredi, les Nations unies avaient indiqué que l'acheminement de l’aide humanitaire y était compliqué par la persistance de combats. Le président français Emmanuel Macron a reçu ce lundi son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Macron dit avoir plaidé pour "une ouverture démocratique", "une société civile dynamique et active" et évoqué le sort de plusieurs militants des droits de l'Homme emprisonnés en Egypte.