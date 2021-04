VOA60 Afrique du 6 avril 2021

No media source currently available

Un soldat malien a été tué ce mardi et 4 blessés dans l'attaque d'un poste militaire par des djihadistes à Konna dans le centre du Mali. L’armée affirme que 12 djihadistes ont été tués dans les combats. Les FAMA ont vigoureusement réagi et récupéré les armes et matériel de communication des assaillants, selon la même source. Les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de l'Éthiopie et du Soudan ont prolongé mardi leurs négociations à Kinshasa sur le Grand barrage de la Renaissance que l'Éthiopie construit sur le Nil et qui suscite d’énormes tensions. Initialement prévues pour deux jours, les discussions se sont poursuivies sans qu'un compromis ne soit trouvé. Le président ivoirien Alassane Ouattara a nommé mardi un nouveau gouvernement, avec son frère cadet Téné Birahima Ouattara au poste stratégique de ministre de la Défense, un mois après la victoire de son parti aux législatives. Kandia Camara, une proche du président et pilier du parti au pouvoir, devient ministre des Affaires étrangères. Plus de 1.800 détenus se sont échappés lundi d'une prison de l'État d'Imo, dans le sud-est du Nigeria, après une attaque perpétrée par "des hommes armés". Selon le chargé de communication des prisons de l'État, la "situation est sous contrôle »