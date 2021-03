VOA60 Afrique du 4 mars 2021

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Le principal opposant au pouvoir sénégalais, le député Ousmane Sonko, a passé sa première nuit en garde à vue et gardé le silence face aux gendarmes après son arrestation, , à l'origine de troubles dans la capitale mercredi, a indiqué un de ses avocats jeudi. --- Un soldat malien a été tué et deux ont été blessés jeudi lors de l'attaque d'un poste de sécurité dans le centre du Mali, a indiqué l'armée malienne, ajoutant que huit assaillants ont perdu la vie dans la riposte "énergique" de ses troupes. Le centre du Mali est l'un des principaux foyers des violences imputées aux jihadistes qui ont fait des milliers de morts militaires et civils depuis 2012. --- Alger a salué jeudi avec "satisfaction" la reconnaissance par le président Emmanuel Macron de l'assassinat par l'armée française du dirigeant nationaliste algérien Ali Boumendjel. Il avait été "torturé et assassiné" par l'armée française pendant la Bataille d'Alger en 1957. --- Au moins 20 migrants sont morts mercredi après que des passeurs ont jeté des dizaines de personnes à la mer entre Djibouti et le Yémen, a annoncé jeudi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Il s'agit du troisième incident de ce type ces six derniers mois, note l'OIM.