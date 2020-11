VOA60 Afrique du 30 novembre 2020

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Au Nigéria, au moins 110 civils ont été tués samedi alors qu'ils travaillaient dans leurs champs, selon un nouveau bilan des Nations Unies. C'est l'attaque la plus meurtrière menée contre des civils cette année dans le nord-est du Nigeria, en proie à une insurrection djihadiste depuis plus de dix ans. Des camps des forces étrangères et maliennes ont été visés simultanément lundi à Ménaka, Gao et Kidal par des tirs d'obus et de roquettes, selon des sources militaires. Aucune victime n'a été rapportée après ce qui semble être une rare opération coordonnée contre les forces étrangères. La gendarmerie sénégalaise a annoncé l'arrestation de 43 fidèles pour trafic d'êtres humains dans des centres d'éducation créés par un influent chef religieux dans la région de Dakar. Des individus y auraient été « victimes de séquestration et de maltraitances », des affirmations démenties lundi par l'entourage du chef religieux. Le Niger veut doubler les effectifs de son armée pour faire face aux djihadistes. Issoufou Katambé, le ministre de la Défense a déclaré samedi devant le Parlement à Niamey que les effectifs de l’armée devraient passer de 25.000 à « au moins 50.000 » dans les cinq prochaines années.