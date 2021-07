VOA60 Afrique du 30 juillet 2021

No media source currently available

En Angola, accusée de corruption, Isabel dos Santos doit restituer plus de 400 millions d'euros d'actions à la compagnie pétrolière angolaise Sonangol. L'Institut néerlandais d'arbitrage affirme que la transaction par laquelle la fille de l'ancien président a acquis en 2006 dans le groupe pétrolier et gazier portugais Galp Energia, est "nulle et non avenue". En Guinée équatoriale, le mouvement Convergence pour la démocratie sociale, principal parti d'opposition, dénonce ce qu’il qualifie d"'attitude irresponsable" du gouvernement. Malabo a fermé son ambassade à Londres après les sanctions imposées par le Royaume-Uni contre le fils du président. Seif al-Islam Kadhafi, fils de l'ex-président Mouammar Kadhafi, dit vouloir "restaurer l'unité perdue" de la Libye après une décennie de chaos et ouvre la porte à une candidature à la présidence, dans une interview accordée au New York Times. Jeux Olympiques. L'Ethiopien Selemon Barega a été sacré champion olympique du 10.000 m devant le grand favori, l'Ougandais Joshua Cheptegei, recordman du monde de la distance. Barega l'a emporté en 27 min 43 secondes 22. A 21 ans, il s'agit de son premier grand titre.