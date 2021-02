VOA60 Afrique du 23 fevrier 2021

No media source currently available

L'opposition a dénoncé mardi "un hold-up" électoral lors du second tour de la présidentielle au Niger, exigeant "la suspension immédiate de la publication des résultats" qui ne sont pas encore connus. Déclaration faite par Falké Bacharou, directeur de campagne de Mahamane Ousmane qui était opposé à Mohamed Bazoum, candidat du pouvoir. Au lendemain de l'attaque qui a coûté la vie à l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, Luca Attanasio, de son garde du corps italien et d’un chauffeur congolais, les rebelles hutus rwandais, accusés par Kinshasa, nient leur implication et pointent du doigt les armées congolaise et rwandaise. Le Liberia accueille pour la première fois, un procès portant sur des crimes commis lors de la guerre civile entre 1999 et 2003. Le tribunal finlandais, délocalisé sur place, juge Gibril Massaquoi, ancien rebelle sierra-léonais, accusé de meurtres, viols, actes de torture, lorsqu’il était un haut responsable du Front révolutionnaire uni. Le Sénégal a lancé ce mardi sa campagne de vaccination contre le Covid-19 grâce à l'acquisition de 200.000 doses du vaccin chinois Sinopharm. Les premiers concernés sont les 20.000 membres du personnel de santé et les personnes âgées.