VOA60 Afrique du 1er janvier 2021

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Au Mali, des milliers de personnes, y compris des personnalités étrangères et des amis ont assisté vendredi à Bamako aux funérailles de Soumaïla Cissé décédée du Covid-19 à l’âge de 71 ans. Cissé était un éminent personnage public, trois fois candidat au second tour de la présidentielle et ancien chef de l'opposition parlementaire. L’inhumation était prévue vendredi après-midi. En RDC, le président Felix Antoine Tshisekedi a désigné un informateur dont la mission sera d’identifier une nouvelle majorité au parlement. A la fin de l’année dernière, le dirigean congolais a rompu avec la coalition de l’ex président Joseph Kabila et la présidente du parlement a été déchue de son poste lors d’un vote orchestré par les partisans de Tshisekedi. Toujours en RDC, des combattants du groupe armé Forces démocratiques alliées (ADF) ont massacré au moins 25 civils à Beni, région meurtrie dans l'est du pays où ils opèrent désormais par petits groupes mobiles, mettant en mal les dispositifs de l'armée congolaise. Le Premier ministre français Jean Castex a passé la nuit du Nouvel An au Tchad en compagnie des troupes de la force antiterroriste Barkhane. Dans l’un des postes de garde du siège de la force à N'Djaména, M. Castex a exprimé sa “profonde tristesse” et réitéré le soutien de Paris aux troupes endeuillées par la mort récente de trois soldats.