VOA60 Afrique du 1er avril 2021

La ministre française des Armées, Florence Parly, et ses homologues estonien et tchèque rencontrent ce jeudi le président malien de la transition Bah Ndaw et le ministre de la Défense Sadio Camara. Ils sont arrivés mercredi à Bamako pour annoncer la pleine capacité de "Takuba", l’unité de forces spéciales européennes censée former l'armée malienne au combat face aux djihadistes. L'Union africaine appelle à "une action régionale et internationale urgente" après l'attaque djihadiste dans la ville de Palma, dans le nord du Mozambique, qui a fait des dizaines de morts et des milliers de déplacés. Moussa Faki Mahamat, président de la commission, a déclaré que l'UA est "prête à soutenir la région et ses mécanismes pour faire face à cette menace urgente". En Afrique du sud, le financement des partis soumis à de nouvelles règles anti-corruption : les partis politiques sont désormais contraints de divulguer les détails des donations. Cette loi entrée en vigueur jeudi est une étape importante dans les efforts de lutte contre la corruption. Le procès d'un islamologue algérien de renom, Saïd Djabelkheir, poursuivi pour offense à l'islam, religion d'État en Algérie, s'est ouvert jeudi devant un tribunal d’Alger, a indiqué l'un de ses avocats. Le chercheur de 53 ans, spécialiste du soufisme, est accusé d'"offense aux préceptes de l'islam et aux rites musulmans".