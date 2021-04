VOA60 Afrique du 19 avril 2021

No media source currently available

Dans le nord-est du Nigeria, environ 65.000 personnes ont fui la ville de Damasak dans l'État de Borno, après plusieurs attaques qui ont fait au moins quatorze morts et des dégâts importants depuis samedi. Ils ont traversé la frontière pour se rendre au Niger et d'autres ont fui vers Maiduguri où plus d'un million de personnes sont réfugiées. Vingt migrants tentant de rallier l'Europe à partir des côtes tunisiennes ont péri en mer et 17 sont portés disparus, après le naufrage de leur embarcation de fortune à l'Est de la Tunisie. Ils sont tous issus d'Afrique subsaharienne. L’investiture de Denis Sassou Nguesso, président réélu de la République du Congo, s’est déroulé ce vendredi en présence de 19 chefs d’État. Pour ce nouveau mandat de cinq ans, M. Sassou Nguesso souhaite relever le défi de la sortie du tout-pétrole pour mettre l’accent sur l'agriculture, l'industrie et la relance du chemin de fer. En Côte d'Ivoire, l’ancien chef de guerre Amadé Ouérémi a été condamné jeudi à la prison à perpétuité pour "crimes contre l'humanité" commis lors de la crise post-électorale mars en 2011.