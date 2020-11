VOA60 Afrique du 18 novembre 2020

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

La République démocratique du Congo a officiellement déclaré mercredi la fin de la 11ème épidémie d'Ebola de son histoire, marquée par la concomitance des urgences sanitaires, le recours aux vaccins et la lutte contre la corruption liée à « l'Ebola business » dénoncée par des bailleurs de fonds comme les États-Unis. Le gouvernement éthiopien et les autorités régionales du Tigré ont revendiqué mercredi, chacun de leur côté, d'importantes victoires militaires dans le conflit qui les oppose depuis deux semaines et qui est entré, selon Addis Abeba, dans sa phase « finale ». Le gouvernement ghanéen a démenti mardi soir toute ingérence dans le travail d'un procureur anti-corruption qui a démissionné un jour plus tôt, accusant le président Nana Akufo-Addo d'entraver une enquête pour corruption. Le président Sud-Africain Cyril Ramaphosa (RAMA-POSSA) et le président élu américain Joe Biden souhaitent renforcer les relations entre l'Amérique et le continent africain, a déclaré la présidence Sud-africaine après un appel téléphonique entre les deux dirigeants.