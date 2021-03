VOA60 Afrique du 17 mars 2021

The URL has been copied to your clipboard

L'Etat de Côte d'Ivoire, le monde politique et les musiciens dont il était proche, rendaient hommage mercredi au Premier ministre Hamed Bakayoko décédé le 10 mars à 56 ans en Allemagne des suites d'un cancer. En plus du président Ouattara, plusieurs chefs d'Etat voisins étaient également présents, dont le Burkinabè Roch Kaboré, le Ghanéen Nana Akufo-Addo et le Guinéen Alpha Condé. Au moins 31 soldats maliens ont été tués lundi dans le nord-est près des frontières du Burkina Faso et du Niger, dans l'attaque la plus meurtrière attribuée à des djihadistes contre les forces maliennes cette année, selon un nouveau bilan obtenu mercredi de sources militaires et locale. Un précédent décompte de l'état-major faisait état de 11 morts, 11 disparus et 14 blessés. Tunis a rapatrié ces derniers jours au moins six femmes et dix enfants de djihadistes tunisiens présumés, ont indiqué à l'AFP des ONG, espérant le retour prochain de dizaines d'autres ressortissants bloqués depuis des années en Libye. Ces retours sont intervenus quelques jours avant une visite en Libye du président tunisien, Kais Saied, qui a été mercredi le premier dirigeant à rendre visite aux nouvelles autorités libyennes, et le premier chef d'Etat tunisien à se rendre en Libye depuis 2012. L'armée égyptienne a détruit 12.350 immeubles résidentiels et commerciaux depuis fin 2013 dans le Sinaï où sévit une insurrection djihadiste. C’est ce qu’indique mercredi dans un communiqué l'ONG Human Rights Watch qui évoque de "possibles crimes de guerre".