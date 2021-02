VOA60 Afrique du 15 fevrier 2021

No media source currently available

Les présidents du G5 Sahel et la France se réunissent en sommet ce lundi et demain mardi à N'Djamena, au Tchad, pour faire le point sur la lutte anti-djihadiste dans la région. Paris voudrait voir ses alliés assumer le relais militaire et politique, pour réduire un engagement vieux de huit ans dans le Sahel. ---En RD Congo, le procès en appel de Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du Chef de l'État, reprend ce lundi. Lui et l'entrepreneur libanais Samih Jammal ont été condamnés, en première instance, à 20 ans de travaux forcés, pour détournement de près de 50 millions de dollars. ---Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a promis de protéger "tous les groupes religieux et ethniques" du pays après les violences meurtrières qui ont éclaté vendredi entre les communautés haoussa et yoruba sur un marché, dans le sud-ouest. On compterait au moins 6 morts. ---Le Zimbabwe a reçu ce lundi un premier lot de 200.000 doses de vaccins anti- Covid, un don du fabricant chinois Sinopharm. Le gouvernement dit être en négociations avec d'autres laboratoires, notamment le fabricant du vaccin russe Spoutnik V.