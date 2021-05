VOA60 Afrique du 13 mai 2021

No media source currently available

En Ouganda, le président Yoweri Museveni, réélu en janvier pour un sixième mandat, a prêté serment ce mercredi. Un important dispositif de sécurité a été mis en place pour cette cérémonie à laquelle ont assisté 11 chefs d'Etat africains. La RDC pourrait avoir perdu près de 4 milliards de dollars dans des contrats miniers et pétroliers douteux conclus avec l’homme d'affaires israélien Dan Gertler, selon un rapport d’ONGs. Proche de l'ex-président Joseph Kabila, l’Israélien a fait office d'intermédiaire sur les plus gros contrats du pays pendant près de 20 ans. Toujours en RDC, 22 Congolaises affirment avoir été victimes d'abus sexuels, sous forme de chantage à l'emploi, par des travailleurs humanitaires dans l'Est du pays. Elles se sont confiées aux agences The New humanitarian et Thomson Reuters. Au Tchad, quelques 200 personnes ont manifesté ce mercredi à N'Djamena pour soutenir le pouvoir militaire dirigé par le fils du défunt président Idriss Déby. C’est la première manifestation autorisée par la junte depuis sa prise du pouvoir.