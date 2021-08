VOA60 Afrique du 13 aout 2021

No media source currently available

Le décompte des voix a repris en Zambie ce vendredi, au lendemain d'un scrutin tendu mais émaillé de peu d'incidents. La course s’annonce serrée puisque l'écart entre le président sortant Edgar Lungu et son adversaire historique n'était déjà que d’environ 100.000 voix en 2016. Les résultats de la présidentielle, mais aussi des législatives et municipales devraient être connus d'ici dimanche soir. En Tanzanie, l'avocat de Freeman Mbowe, président du principal parti d'opposition, a demandé vendredi l'abandon des poursuites pour terrorisme contre son client, dénonçant une « interférence » du pouvoir après de récents propos de la nouvelle présidente. M. Mbowe, a été arrêté fin juillet après avoir appelé à un rassemblement pour demander des réformes constitutionnelles en Tanzanie. Au Cameroun, la garde à vue prolongée de Rebecca Enonchong, célèbre femme d'affaires camerounaise, pour « outrage à magistrat » a provoqué une avalanche de réactions dans le pays et sur les réseaux sociaux. Classée en 2020 parmi les 50 femmes les plus influentes d'Afrique, Rebecca Enonchong est retenue depuis mardi à la gendarmerie de Douala. Toujours au Cameroun, les autorités ont annoncé jeudi qu’au moins douze personnes ont été tuées et 48 autres blessées mardi dans des affrontements entre pêcheurs et bergers dans l'Extrême-nord du pays.