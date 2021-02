VOA60 Afrique du 11 février 2021

No media source currently available

Au Mali, le comité de suivi de l'accord d'Alger s'est réuni à Kidal, ville qui demeure sous le contrôle de l'ancienne rébellion. Les anciens groupes armés rebelles et progouvernementaux ainsi que les partenaires disent vouloir faire avancer l'application de cet accord de paix signé en 2015. Le représentant spécial de l’ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, a souhaité une présidentielle du 11 avril "participative et transparente", au Bénin. L'opposition dénonce une disposition de la loi électorale qui impose à chaque candidat d'être parrainé par 16 maires ou députés. Or elle ne dispose que de six élus. Au Kenya, les poursuites contre quinze policiers, accusés de s'être déchaînés sur une famille, sous prétexte de faire respecter le couvre-feu, ont été abandonnées, suscitant la colère des défenseurs des droits humains. L'armée éthiopienne a tué au moins 83 civils et déplacé des milliers de personnes dans les premières semaines du conflit contre les autorités dissidentes du Tigré. C’est ce qu’affirme Human Rights Watch dont le rapport s’est concentré sur trois villes: Mekele, Shire et Humera.