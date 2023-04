Togo : un demi-frère du président évacué au Gabon après 14 ans de prison

Considéré comme le cerveau d'un putsch raté, Kpatcha Gnassingbé, ancien ministre de la Défense (2005-2007) âgé de 52 ans, a été condamné en septembre 2011 à 20 ans de prison pour "complot contre la sûreté de l'Etat". Il avait été arrêté le 15 avril 2009 devant l'ambassade américaine où il tentait de trouver refuge.



"Je vous confirme que Kpatcha Gnassingbé a été évacué au Gabon pour des raisons sanitaires depuis le 23 mars. Je suis en contact avec ses proches. Il est actuellement dans un hôpital où il est soigné", a affirmé Me Zeus Ajavon.

"Nous avons plusieurs fois demandé son évacuation, en raison de son état de santé qui s'est dégradé. En tout cas, nous apprécions ce geste, qui peut être un signe de décrispation au sein de la famille Gnassingbé", a-t-il ajouté. Aucune source officielle togolaise ou gabonaise n'a encore confirmé l'information.



Kpatcha Gnassingbé était hospitalisé au pavillon militaire du Centre hospitalier universitaire (CHU) Sylvanus-Olympio de Lomé depuis le 17 juin 2021. Selon Me Ajavon, son client, qui souffrirait notamment du diabète, "est toujours considéré comme prisonnier, car il n'a pas bénéficié d'une liberté conditionnelle ou d'une grâce présidentielle".



Au total, 33 militaires et civils impliqués dans ce putsch déjoué de 2009 ont été jugés par la chambre judiciaire de la Cour suprême et condamnés à des peines allant de 12 mois à 20 ans de détention. Tous avaient plaidé leur innocence.



Deux officiers sont toujours détenus dans ce dossier, les autres ayant été libérés. "Nous souhaiterions que les deux officiers qui restent encore en détention dans ce dossier bénéficient également d'une évacuation sanitaire, car ils sont également malades", a plaidé Me Ajavon.



Le Togo est dirigé depuis 2005 par Faure Gnassingbé, arrivé au pouvoir après le décès de son père, le général Gnassingbé Eyadéma, qui avait lui-même dirigé le Togo pendant 38 ans. Il a été réélu lors de scrutins qui ont tous été contestés par l'opposition.