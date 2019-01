N’Djamena responsable d’une centaine de morts à Ouaddaï, selon un rapport

Elle engage la responsabilité des autorités locales et centrales dans ces conflits qui ont occasionné la mort d’une centaine de personnes. Mais pour le gouvernement, ce rapport est sans fondement.

Dans ce rapport de 30 pages, la convention tchadienne de défense des droits de l’homme impute la responsabilité des massacres dans les conflits éleveurs/agriculteurs et dans les affrontements intercommunautaires de la province du Ouaddaï aux autorités locales.

Selon l’ONG, l’ex-gouverneur de ladite province, lui-même éleveur, a pris un acte pour raccourcir la période de la récolte afin laisser la latitude aux éleveurs de faire paître leurs troupeaux sans tenir compte de la maturation des grains, en dépits de mise en garde des sages et autres chefs traditionnels.

"Cet acte a octroyé un sauf conduit au berger et à leur troupeau pour envahir les champs des villageois dont les produits ne sont pas encore récoltés. Les conséquences de cet acte illégal et irresponsable ne se sont pas fait attendre. Un groupe d’éleveurs dont le nombre de batails est estimé à 280 têtes de chameaux ont envahi les champs situés aux alentours du village Marga," révèle Mahamat Nour Ibédou, secrétaire général de la CTDDH.

Pour lui, ces autorités administratives, civiles et militaires ont bel et bien reçu la bénédiction des autorités centrales dans la gestion de ces conflits.

"Ces responsables protègent systématiquement les bergers et leurs troupeaux et leur apportent une assistance pérennante au détriment des agriculteurs. Mieux ils sont équipés d’armes de guerre et une logistique importante leur est fournie en cas de conflits avec les agriculteurs, voir les actes posés par le commandant de la légion de la gendarmerie en armant et en transportant les éleveurs vers les lieux de conflit utilisant ainsi les moyens de l’Etat," dénonce Mahamat Ibédou.

Le ministre de la communication porte-parole du gouvernement, Oumar Yaya Hissein, estime que les allégations contenues dans ce rapport n’ont aucun fondement. Car, dit-il, le gouvernement n’a pas vocation à dresser les communautés, les unes contre les autres.

"Je m’inscrit en faux contre toutes ces allégations relevées dans ce rapport. Je crois que si on veut le rendre public, il doit tenir compte de tous les avis et non prendre un avis ou bien une seule position et dire que le gouvernement est en train d’activer le feu. Au contraire, nous sommes pour l’unité nationale, nous sommes pour la cohabitation pacifique et je m’attaque aux propos de cette ONG. Nous sommes là pour clarifier la situation. Qu’elle nous fournisse les preuves," se défend Oumar Yaya.

Pour Me Midaye Guerimbaye, président de la Ligue tchadienne des droits de l’homme (LITDH), ce n’est pas pour la première fois que ces genres des conflits endeuillent les familles tchadiennes et que le pouvoir joue au chat et à la souris.

"Si nous fermons les yeux sur ces genres de conflit, on peut arriver un jour à des génocides. Parce que dans le rapport, il a été clairement établi que la responsabilité des autorités administratives et militaires est établie, c’est très grave. Et le rapport qui a été établi, montre clairement qu’il se passe des choses gravissimes et nous demandons à l’autorité de prendre des mesures pour que cela ne contamine pas d’autres communautés. Qu’on ne laisse pas l’est du Tchad entrer dans cette crise profonde que nous avons vécue au Sud, s’agissant notamment des conflits éleveurs agriculteurs," prévient Me Midaye.

La CTDDH, recommande au gouvernement de revoir les méthodes de la gestion des conflits intercommunautaires au Tchad.