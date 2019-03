Un homme de 34 ans s'est livré à la police, tandis qu'un deuxième, âgé de 38 ans, a été appréhendé par des membres de la communauté locale avant que la police ne l'interpelle, indique un communiqué de la police des West Midlands.

Tous deux sont soupçonnés d'avoir causé des "dommages aggravés par des motifs raciaux", et ont été écroués.

"Il s'agit d'une étape importante" dans l'enquête, menée avec le soutien d'une unité antiterroriste, s'est félicité un responsable de la police locale, Matt Ward, cité dans le communiqué.

La police avait reçu un premier signalement dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 02H30 GMT, d'un homme brisant à l'aide d'une masse les fenêtres de la mosquée de Bichfield Road, au nord de Birmingham.

Après un autre signalement moins d'une heure plus tard pour des faits similaires visant une autre mosquée, la police avait renforcé ses patrouilles à proximité des lieux de culte de la ville, et découvert deux autres mosquées vandalisées. Plus tard dans la matinée, une cinquième mosquée avait également été visée.

Après les attentats de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, la police britannique a annoncé mener des patrouilles pour "rassurer" les fidèles à proximité des mosquées dans tout le pays.

Les attentats de Christchurch par un suprémaciste blanc australien, le 15 mars, contre deux mosquées de la ville, ont fait 50 morts.

Plusieurs associations antiracistes tentent régulièrement d'alerter sur la montée de l'islamophobie dans la société britannique. Selon un sondage présenté en février par l'association Hope Not Hate, plus d'un tiers des Britanniques considèrent l'islam comme "une menace" pour leur mode de vie.