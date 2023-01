La Fifa condamnée pour licenciement abusif

"La première chambre civile a statué sur le licenciement sans préavis du secrétaire général de la Fifa (ad interim) en mai 2016. Celui-ci a été considéré comme injustifié, contrairement à ce qui s'était passé devant le tribunal du travail de Zurich", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la Cour suprême de Zurich.



La décision a été rendue en octobre dernier, mais publiée seulement mardi. L'affaire est renvoyée devant le tribunal du travail pour qu'il statue sur la demande de dommages-intérêts de M. Kattner.

Markus Kattner, directeur financier de l'institution sportive depuis 2003 et secrétaire général adjoint depuis 2007, avait repris les fonctions de secrétaire général par intérim suite au renvoi mi-septembre 2015 du Français Jérôme Valcke, mis en cause dans une affaire de revente de billets au marché noir.



Mais moins d'un an après, le 23 mai 2016, la Fifa avait annoncé le renvoi de l'Allemand après qu'une "enquête interne a mis au jour des manquements dans ses responsabilités financières en lien avec ses fonctions". Cette enquête interne portait sur la période 2008-2014.



Il lui a été reproché d'avoir touché des bonus conséquents, pourtant apparemment prévus dans des additifs à son contrat mais dont les termes étaient gardés secrets au sein de l'institution et que seules quelques personnes au sein de l'instance auraient connus et autorisés.



Pour justifier le licenciement sans préavis, la Fifa lui a reproché notamment de s'être procuré illégalement un enregistrement audio d'une réunion, selon le verdict. Contrairement au tribunal du travail, la Cour suprême a estimé que se procurer l'enregistrement d'une réunion dont il a été exclu n'est pas un motif valable pour un licenciement sans préavis.



Le renvoi de M. Kattner est l'un des nombreux épisodes du scandale de corruption de la Fifa qui a éclaté le 27 mai 2015 avec l'arrestation, à Zurich, de hauts responsables du football mondial à la demande de la justice américaine.



Le président de la Fifa, Sepp Blatter, avait annoncé sa démission peu après. Son successeur, Gianni Infantino, a été élu le 26 février 2016, quelques semaines avant le renvoi de l'Allemand.



M. Kattner a par ailleurs écopé en juin 2020 d'une suspension de 10 ans de toute activité liée au football pour avoir touché des bonus très conséquents. Sa suspension, assortie d'une lourde amende d'un million de francs suisses (940.000 euros), avait été prononcée par la commission d'éthique de la Fifa.