L'assassin de Robert F. "Bobby" Kennedy obtient une libération conditionnelle après 53 ans de prison

L'homme reconnu coupable d'avoir abattu Robert F. Kennedy dans un assassinat de 1968 qui a secoué les États-Unis a obtenu une libération conditionnelle vendredi.

Sirhan Sirhan, aujourd'hui âgé de 77 ans, avait déjà tenté à 15 reprises d'être libéré de la peine d'emprisonnement à perpétuité infligée cinq décennies plus tôt.

Le vote vendredi d'un panel de deux personnes de la commission des libérations conditionnelles de Californie ne signifie pas que Sirhan sera automatiquement libéré.

La décision est soumise à un examen de trois mois, puis passe finalement au gouverneur Gavin Newsom, un démocrate qui fait face à un vote de révocation en septembre.

Kennedy, le frère cadet du président assassiné John F. Kennedy, faisait campagne pour l'investiture démocrate à la présidence lorsqu'il a été abattu dans un hôtel de Los Angeles.

Son meurtre est survenu quelques mois seulement après le meurtre du leader des droits civiques noirs Martin Luther King Jr, et en tant qu'Amérique divisée, l'Amérique était plongée dans une guerre impopulaire au Vietnam.

Sirhan a été reconnu coupable et condamné à mort en 1969 après avoir plaidé coupable du meurtre.

Sa peine de mort a été commuée en réclusion à perpétuité quelques années plus tard.

Mais des doutes ont rapidement fait surface sur le fait qu'il était réellement responsable de la mort de Bobby Kennedy, avec des affirmations selon lesquelles il aurait pu y avoir un deuxième tireur à l'Ambassador Hotel le 5 juin 1968.

- 'Mauvaise personne' -

Kennedy avait prononcé un discours à l'hôtel après avoir remporté la primaire présidentielle démocrate de Californie.

Bobby Kennedy était autrefois le grand espoir d'un Parti démocrate divisé

Bobby Kennedy était autrefois le grand espoir d'un parti démocrate divisé MIKE NELSON AFP/File

Lors d'un bain de foule dans la cuisine où il a rencontré du personnel, il a été abattu, ainsi que plusieurs autres personnes de son entourage, dont Paul Schrade, qui a reçu une balle dans la tête.

Schrade, ainsi que le fils de Kennedy alors âgé de 14 ans, ont depuis fait campagne pour la libération de Sirhan, affirmant que les preuves contre lui ne s'accumulent pas.

"C'est une bonne décision", a déclaré à l'AFP Schrade vendredi.

"Je suis vraiment reconnaissant à la commission des libérations conditionnelles d'avoir donné à Sirhan la chance de rentrer chez lui."

Lors de l'audience de vendredi, le plus jeune fils de Kennedy, Douglas, s'est prononcé en faveur de la libération de Sirhan, ont indiqué les médias, ajoutant que Robert F. Kennedy Jr avait envoyé une lettre de soutien à la commission des libérations conditionnelles.

Robert F Kennedy Jr a déclaré au Washington Post en 2018 qu'il avait rendu visite à Sirhan dans la prison du désert californien où il purgeait sa peine et qu'il était devenu convaincu qu'une injustice avait été commise.

"J'y suis allé parce que j'étais curieux et perturbé par ce que j'avais vu dans les preuves", a-t-il déclaré au journal.

"J'étais troublé que la mauvaise personne ait pu être reconnue coupable du meurtre de mon père.

"Mon père était le chef des forces de l'ordre dans ce pays. Je pense que cela l'aurait dérangé si quelqu'un avait été mis en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis."

Cette photo fournie par la Fondation de la bibliothèque John F. Kennedy montre (de gauche à droite) Jean Kennedy, Patricia Kennedy, Robert F. Kennedy, le membre du Congrès John F. Kennedy et Eunice Kennedy pendant la campagne du Sénat de JFK en 1952

Cette photo fournie par la Fondation de la bibliothèque John F. Kennedy montre (de gauche à droite) Jean Kennedy, Patricia Kennedy, Robert F. Kennedy, le membre du Congrès John F. Kennedy et Eunice Kennedy lors de la campagne du Sénat de JFK en 1952 Document à distribuer John F. Kennedy Library Foundation/AFP /Déposer

Les doutes sur la culpabilité de Sirhan ont commencé au cours de son procès, lorsque les procureurs ont produit un rapport d'autopsie qui montrait que Kennedy avait été abattu à bout portant par derrière.

Des témoins ont déclaré que Sirhan se tenait devant lui.

Au fil des ans et dans de nombreux appels, des preuves sont apparues selon lesquelles jusqu'à 13 coups de feu ont été tirés cette nuit-là.

L'arme que Sirhan avait tirée ne pouvait contenir que huit balles.

Lors de son procès, Sirhan, un chrétien palestinien, aurait détesté Kennedy en raison de son soutien à Israël.

- Dynastie -

La controverse en cours fait écho au meurtre de John F. Kennedy en 1963, où certains historiens insistent sur le fait que plus d'un tireur était impliqué.

Après la mort de RFK, Hubert Humphrey a remporté l'investiture démocrate. Mais sa proximité avec Lyndon Johnson et la guerre impopulaire du Vietnam ont vu les élections générales revenir à Richard Nixon.

John F. Kennedy a été tué en 1963, mais les circonstances entourant sa mort continuent de susciter la controverse près de six décennies plus tard

John F. Kennedy a été tué en 1963, mais les circonstances entourant sa mort continuent de susciter la controverse près de six décennies plus tard SAM SCHULMAN AFP/File

La dynastie Kennedy est souvent décrite comme la chose la plus proche des États-Unis de la royauté.

Leur richesse et leur pouvoir politique ont captivé des générations d'Américains, tout comme les scandales dans lesquels ils se sont impliqués.

John F. Kennedy aurait eu des liens avec la foule et aurait eu des liaisons avec les sirènes de cinéma Marilyn Monroe et Marlene Dietrich.

Plus tristement célèbre, le sénateur Ted Kennedy – le frère de Bobby et John – était au volant en 1969 lorsque sa voiture s'est écrasée dans un étang, piégeant Mary Jo Kopechne, 28 ans, à l'intérieur.

Il a fui les lieux et Kopechne est mort.

Le soi-disant incident de Chappaquiddick a laissé une tache sur l'héritage familial. France 24

L'homme reconnu coupable du meurtre du sénateur Robert Kennedy a obtenu une libération conditionnelle

27 août 20216:49 PM HE

Entendu sur toutes les choses considérées

Martin Kaste 2010

Martin Kasté

Twitter

3 minutes d'écoute

Télécharger

Transcription

Un conseil californien a recommandé la libération conditionnelle pour Sirhan Sirhan, qui a été reconnu coupable du meurtre du sénateur Robert F. Kennedy dans un hôtel de Los Angeles en 1968. Le gouverneur décidera s'il est libéré.

AUDIE CORNISH, ANIMATRICE :

Un panel de la Commission des libérations conditionnelles de Californie a recommandé que l'homme reconnu coupable du meurtre du sénateur Robert Kennedy soit libéré de prison. Sirhan Sirhan est derrière les barreaux depuis 53 ans. Martin Kaste de NPR a suivi cela et nous rejoint maintenant.

Martin, nous parlons de l'un des assassins les plus notoires du siècle dernier, et maintenant il va être libéré. Comment est-ce arrivé?

MARTIN KASTE, BYLINE: Eh bien, oui, peut-être qu'il le fera. Il s'agit donc d'une recommandation d'un groupe de deux membres de la Commission des libérations conditionnelles aux commissaires. Et leur recommandation est toujours soumise à l'approbation de l'ensemble du conseil d'administration et du gouverneur, ce qui pourrait prendre 120 jours. Mais c'est un grand pas vers la liberté pour Sirhan Sirhan. Il a eu 15 audiences de libération conditionnelle avant celle-ci, et il a toujours été refusé jusqu'à présent.

CORNISH : OK, donc entendre le n° 16. Qu'est-ce qui a changé ?

KASTE: Eh bien, nous obtenons encore des détails sur ce qui s'est passé lors de cette audience. Mais il semble que le facteur principal était que la commission des libérations conditionnelles est convaincue qu'il n'est plus une menace pour personne. Je veux dire, il a 77 ans. Il a un bon bilan en prison. Il y a également eu des changements récents au cours des dernières années dans la loi californienne pour encourager la libération conditionnelle pour les personnes qui ont commis des crimes lorsqu'elles étaient très jeunes. La théorie étant que les gens mûrissent, leur cerveau mûrit après, vous savez, un certain moment dans votre jeune âge adulte. Et vous êtes une personne différente maintenant, même si vous êtes en prison depuis 53 ans dans cette affaire. Et enfin, le procureur de Los Angeles, George Gascon, a désormais pour politique de ne plus envoyer de membres du personnel à ces audiences pour s'opposer à la libération conditionnelle. Il pense que cette décision devrait appartenir à la commission des libérations conditionnelles elle-même, et non aux procureurs. Et cela a peut-être aussi influencé les choses.

CORNISH: Vous savez, ce fut vraiment une sorte de moment charnière dans l'histoire des États-Unis, très dramatique. Et les gens y reviennent avec beaucoup de questions. Pouvez-vous nous résumer l'histoire ici ?

KASTE : Exact. Eh bien, c'était au début du mois de juin 1968. Kennedy venait de remporter la primaire présidentielle de Californie pour le Parti démocrate. Et il a regardé sur son chemin pour être le candidat du parti. Et il venait de prononcer un bref discours à l'Ambassador Hotel de Los Angeles. Il revenait dans la cuisine avec des supporters et des collègues, et c'est là que Sirhan Sirhan lui a tiré dessus, blessant également d'autres personnes. Kennedy est décédé environ un jour plus tard, et cela a assuré la nomination démocrate du vice-président, Hubert Humphrey. Et, bien sûr, finalement le candidat républicain, Richard Nixon, a remporté les élections.

CORNISH : Qu'avez-vous entendu ou qu'avez-vous entendu de la famille Kennedy ? Appuient-ils cette libération conditionnelle ?

KASTE : Eh bien, deux des fils de Kennedy étaient à l'audience d'aujourd'hui, qui était fermée à la plupart des médias. Nous avons reçu des rapports via les médias du pool. Et on nous dit que l'un d'eux était là, ému par ce qu'il considérait comme les remords que Sirhan Sirhan a manifestés lors de ces audiences, même si je devrais dire qu'au fil des ans, les remords de Sirhan ont toujours été un peu nuancés par le fait qu'il a également insiste sur le fait qu'il ne se souvient pas d'avoir tiré sur Kennedy. Mais dans le passé, certains membres de la famille Kennedy ont exprimé des doutes sur sa culpabilité. Et Robert Kennedy Jr. a déclaré au Washington Post il y a quelques années qu'il était convaincu que Sirhan n'avait pas tué son père et avait même rencontré Sirhan en prison pour en parler.

CORNISH : Quelle est la base de ces doutes ?

KASTE: Presque depuis la nuit de cette fusillade, il y a eu des théories. Certaines personnes pensent que Sirhan, qui était un immigrant arabe du Moyen-Orient, a été en quelque sorte hypnotisé ou programmé pour tuer Kennedy. Ceci est basé en partie sur le fait qu'il ne se souvient pas - dit qu'il ne se souvient pas d'avoir tiré sur Kennedy. D'autres personnes disent qu'il y a eu plus de coups de feu que son arme ne pouvait en expliquer. C'est la croyance de Paul Schrade, qui était un organisateur syndical qui était là ce soir-là avec Kennedy. Il s'est également fait tirer dessus. Mais il réclame depuis des années la libération de Sirhan. Je lui ai parlé hier, et il dit qu'il espère que si Sirhan peut maintenant être libéré sur parole, cela pourrait en quelque sorte rouvrir toute cette enquête et trouver le vrai tueur. (NPR)

