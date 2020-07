L'ouverture de négociations avec les séparatistes n'est "pas conforme à la réalité", selon le gouvernement camerounais

"L'information diffusée sur les réseaux sociaux sur la tenue le 2 juillet de négociations entre une délégation gouvernementale et des sécessionnistes (...) n'est pas conforme à la réalité", a indiqué le porte-parole du gouvernement du Cameroun, René Emmanuel Sadi, dans un communiqué publié lundi soir.

Vendredi, l'un des principaux chefs séparatistes, Julius Ayuk Tabe, a affirmé avoir rencontré jeudi -- avec huit autres leaders séparatistes, emprisonnés comme lui à la prison centrale de Yaoundé -- des représentants du gouvernement camerounais pour discuter d'un cessez-le-feu dans l'ouest camerounais.

La-bas, dans ces deux régions où vit l'essentiel de la minorité anglophone du Cameroun, l'armée et des groupes séparatistes s'affrontent quasi quotidiennement depuis trois ans. Les civils sont pris en tenaille et victimes d'exactions de la part des deux camps, selon des ONG internationales.

Ce conflit a fait plus de 3.000 morts et forcé plus de 700.000 personnes à fuir leur domicile. Depuis le déclenchement de cette crise en 2017, aucune rencontre entre le pouvoir et des séparatistes influents n'ont jamais officiellement eu lieu en dépit de nombreuses pressions internationales.

Ces premières discussions, annoncées vendredi par M. Ayuk Tabe, avaient été confirmées à l'AFP par un haut responsable de l'ONU. Contactées dans la foulée, les autorités n'avaient ni confirmé ni infirmé.

Trois jours plus tard, le gouvernement dans son communiqué parle d'une information "non conforme à la réalité", mais ne précise pas clairement si cette rencontre et des discussions ont eu lieu. les autorités n'étaient pas joignables lundi soir.

Dans son communiqué, Yaoundé "réaffirme" toutefois "sa disponibilité à rechercher des solutions pacifiques" dans les deux régions anglophones et se dit "ouvert aux différents contacts, initiatives et propositions allant dans ce sens".

Selon la source onusienne, les discussions entre Yaoundé et ces séparatistes devaient initialement restée secrètes mais l'information a fuité sur les réseaux sociaux, poussant les leaders séparatistes à en parler.

Ces derniers sont membres du "gouvernement intérimaire de l'Ambazonie", l'Etat indépendant que veulent créer les séparatistes anglophones. Mais la contestation séparatiste au Cameroun est disparate, divisée en plusieurs mouvements. Les plus radicaux, dont ne font pas partie M. Ayuk Tabe et ses compagnons, refusent tout échange avec le pouvoir.