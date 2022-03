Des mobilisations en faveur des droits de la femme

“L’égalité des sexes aujourd’hui pour un avenir durable”; C’est le thème que l’ONU a choisi pour célébrer la journée internationale de la femme. Plusieurs activités ont été organisées à travers le monde pour fêter les victoires et les acquis des femmes et faire entendre leurs revendications pour améliorer leur situation dans différents domains (politique, économique, social). Le point avec Nanythe Talani

Texte: En Tunisie, plusieurs associations, organisations et personnalités nationales ont dénoncé la privation de plusieurs femmes rurales de leurs droits à l’héritage, par abus des hommes dans leurs familles. Elles ont signé un communiqué exhortant à la protection des Tunisiennes en leur permettant d’accéder a la succession.

Au Cameroun, la Chambre d’agriculture des pêches de l’élevage et des forêts du Cameroun d’associer l’utile à l’agréable a organisé des ateliers de formation destines a rendre les femmes autonomes. Les formatioons ont porte sur la transformation des matières premières en savon liquid, celle de la mangue et de la cassa mangue en confiture, celle du manioc en farine pâtissière et celle de la tomate en jus de tomate et en ketchup.

La Côte d’Ivoire a innové cette année avec des activités éclatées ciblant les jeunes dans divers domaines. Les mots “Droit des femmes “, écrit sur le pagne est censé symboliser l’union et la solidarité, des valeurs qui permettent de développer la culture de la diversité et l’égalité de chance.

Au Nigeria, lors d’un briefing, la ministre des Affaires féminines, Dame Pauline Tallen, a félicité les femmes du monde entier et en particulier les femmes nigérianes pour leurs immenses contributions à la cohésion sociétale et au développement national.

Au Pakistan, quelques milliers de femmes se sont rassemblées dans les grandes villes pour la défense de leurs droits. Plusieurs femmes pakistanaises sont tuées par balle, au couteau, étranglées, lapidées ou brûlées pour avoir "sali l'honneur" de leur famille. Elles sont accusées de promouvoir les valeurs libérales de l'Occident et de ne pas respecter les sensibilités religieuses et culturelles locales.

En Afghanistan les militantes féministes ont été plus discrètes, vivant dans la crainte d'être arrêtées ou détenues par le nouveau régime taliban. Ce dernier a exclu les femmes des emplois publics, leur interdite de voyager seules, et les oblige de s'habiller selon une interprétation stricte de la charia, la loi islamique.

Cette année, l’ONU veut rendre hommage aux femmes et aux filles du monde entier qui mènent l’offensive quant à l’adaptation et la réponse aux changements climatiques et à leur atténuation, en faveur de la construction d’un avenir plus durable pour toutes les personnes.