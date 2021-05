Donald Trump réclame la paternité de l’effet du vaccin ANTI-COVID sur les américains

"N'est-il pas incroyable qu’à cause des vaccins, nous n'avons plus besoin de masques, et pourtant nos noms ne sont même pas mentionnés dans ce que tout le monde appelle le miracle moderne des vaccins", s’est-il interrogé dans une publication sur internet, rapporte THE WRAP.

Il lancera plus tard un plaidoyer direct en ces termes : "Juste une mention s'il vous plaît ! L'administration Biden n'avait rien à voir avec cela."

Bloqué par Twitter en janvier au motif que ses affirmations sans fondement selon lesquelles Biden a volé les élections de 2020 ont incité à une émeute meurtrière au Capitole, Donald Trump envoie ses déclarations par courrier électronique depuis des mois. Des déclarations qui ont tendance à ressembler aux tweets qu'il a passé la dernière décennie à envoyer à sa liste de followers en constante expansion selon THE WRAP.

L’ancien patron de la maison blanche ne manque pas de moyens de communication pour atteindre ses fidèles. En avril, il est apparu sur "Mornings With Maria" de Fox Business Network où il a qualifié Biden de "non gracieux" avant de se plaindre désormais de ce qu'il considère comme « le vol » de sa paternité pour le taux de vaccination aux Etats-unis.

Selon THE WRAP, Trump insiste sur le fait que son administration est seule responsable des vaccins depuis les dernières semaines de sa propre présidence. En novembre 2020, Trump a affirmé que l'opération Warp Speed de son administration avait permis à Pfizer de produire son vaccin. En fait, Pfizer n'a pris aucun argent fédéral.

Et pourtant, l'administration Biden a déclaré en janvier que la précédente n'avait aucun plan de distribution de vaccins. Le Dr Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré que "Nous ne partons certainement pas de zéro car il y a une activité en cours dans la distribution." De nos jours, 119 millions de personnes aux États-Unis, soit environ 36% de la population - ont été entièrement vaccinées aux Etats-unis conclut THE WRAP.